В Ивделе нашли замену бывшему мэру, ушедшему в заксобрание

Муниципальная дума Ивделя сегодня избрала нового градоначальника. Им стал председатель комиссии по бюджету и налогам, депутат от «Единой России» Владимир Михель.

Кроме Михеля, в финал конкурса были допущены еще двое: ведущий специалист администрации по ГО и ЧС Александр Бехтерев и предприниматель Михаил Покальнетов.

Как уже сообщал «Новый День», прежний мэр Ивделя Петр Соколюк, занимавший этот пост 20 лет, в сентябре был избран депутатом заксобрания от Краснотурьинского одномандатного округа, в связи с чем сложил полномочия главы.

Ивдель, Евгения Вирачева

Ивдель. Другие новости 01.12.20

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