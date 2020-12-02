Депутаты гордумы будут сдавать тесты на коронавирус – их мог заразить спикер

Депутаты Екатеринбургской городской думы собираются сдавать тесты на коронавирус, чтобы проверить, не заразились ли они коронавирусом. Подхватить заболевание они могли от спикера ЕГД Игоря Володина, у которого подтвердился диагноз Covid-19, о чем сообщил сам председатель думы. Он, напомним, рассказал, что болеет в легкой форме.

В пресс-службе ЕГД не смогли оперативно пояснить, будут ли проводить тестирование аппарата думы, депутатов и тех, кто мог по работе контактировать с Володиным и, соответственно, заразиться коронавирусом от него, однако несколько народных избранников в беседе с «Новым Днем» подтвердили, что намерены сдать тесты за свой счет в ближайшее время, чтобы подстраховаться и узнать свой Covid-статус.

Добавим, что сейчас ЕГД работает над бюджетом Екатеринбурга на 2021 год. В начале ноября в аппарате думы было выявлено сразу несколько случаев Covid-19, поэтому большинство сотрудников были переведены на дистанционную работу. Вслед за ними на карантин отправили и депутатов, однако уже с 17 ноября заседания возобновились в очном режиме. Будут ли вводиться ограничения по работе ЕГД сейчас, уточняется.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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