Бесплатные лекарства от Covid-19 могут выдавать с задержками

Власти Свердловской области подтвердили, что бесплатные лекарства от коронавируса пациентам, которым не потребовалась госпитализация, могут выдавать с задержками. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-губернатор региона Павел Креков.

«Препараты поступили во все муниципалитеты. Назначения делает врач в соответствии с протоколами. Определяется перечень медикаментов, врач может даже при визите к больному оставить пакет, который соответствует тяжести заболевания, если не требуется госпитализация. Либо это будет сделано дополнительно – волонтером или медработником. 90% медикаментов мы получили. Возможно, будут ситуации, когда какого-то одного медикамента не будет, но это не принципиально. Через пару дней донесут препарат, это рабочая ситуация», – сказал чиновник

Напомним, жители региона жалуются на то, что не во всех поликлиниках есть бесплатные лекарства от коронавируса, людям приходится покупать препараты за свой счет. Причем нередко свердловчане сталкиваются с тем, что в аптеках нет того или иного лекарства, которое может помочь при Covid-19, в том числе – антибактериальных препаратов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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