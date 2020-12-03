В Нижнем Тагиле введен карантин из-за заноса африканской чумы свиней

По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле введен карантин по африканской чуме свиней. Зараженная продукция была выявлена в цехе по переработке и продаже мяса, он находится на улице Носова.

Как сообщается в документе, сейчас объект закрыт для посторонних лиц. Предприятие могут посещать только ветеринарные врачи и сотрудники – для выполнения производственных операций. Отгрузка мяса с территории цеха запрещена, на входах и выходах установлены дезинфекционные барьеры. Зараженная свинина будет уничтожена, также на предприятии проведут дератизацию. Кроме того, ветстанция должна проверить все поголовье свиней в радиусе 5 километров от инфицированного цеха.

Зараженное мясо попало на Средний Урал из Тверской области, с мясоперерабатывающего комплекса ООО «Коралл» из Шишковского сельского поселения. Реализацией продукции занималась тагильская компания «Эдем». Специалисты свердловского департамента ветеринарии выясняет, были ли еще партии инфицированной свинины.

Отметим, что африканская чума свиней не опасна для человека, но может нанести большой ущерб животноводческому комплексу. Как правило, выявленная инфекция у свиней не лечится, всех контактных животных уничтожают бескровным способом, а на хозяйство накладывается 40-дневный карантин.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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