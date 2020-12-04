Россельхознадзор о карантине в Нижнем Тагиле: вирус африканской чумы свиней был в «Наборе для борща»

В свердловском управлении Россельхознадзора пояснили причины введения карантина по африканской чуме свиней в Нижнем Тагиле. Там ранее в цехе переработки, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, обнаружили инфицированную продукцию. Вирусная ДНК была в полуфабрикате «Набор для борща» из замороженной свинины.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, с помощью системы «Меркурий» удалось отследить всю цепочку перемещений опасного мяса. Полуфабрикат был изготовлен ООО «Коралл» в Тверской области, затем реализован в ООО «СКИФ-логистик» (Санкт-Петербург), а оттуда – в Свердловскую область.

«В Екатеринбурге дешевую и, как следствие, некачественную и небезопасную продукцию закупили организации, осуществляющие оптовую торговлю продуктами питания, – ООО «Оптимус», ООО «Эдем» и ООО «Партнер», – рассказали в управлении.

Ветслужба отобрала пробы подозрительных мясных полуфабрикатов, которые закупили оптовики. Продукция была изготовлена 4 и 7 ноября 2020 года. В лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердилось наличие ДНК вируса африканской чумы свиней в пробах, взятых в цехе переработки ИП Колосюк (закупка была у ООО «Эдем»). Тагильскому предпринимателю предписали уничтожить 178,7 килограмма потенциально зараженного мяса. На сегодняшний день коммерсант выполнил это требование.

Как уже писал «Новый День», по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в цехе переработки был введен карантин. Там установлены дезинфекционные барьеры и проводится дополнительная дератизация. Кроме того, ветстанция проверяет поголовье свиней в радиусе 5 километров от инфицированного цеха.

Напомним, что вирус африканской чумы свиней не опасен для человека, но может нанести большой ущерб животноводческому комплексу. Как правило, заболевших свиней не лечат, а уничтожают бескровным способом вместе с контактными животными.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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