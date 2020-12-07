Ветеринары Екатеринбурга начали обход свиноферм после обнаружения вируса африканской чумы свиней в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге ветеринары взяли под контроль обстановку с заболеваемостью африканской чумой свиней после того, как в Нижнем Тагиле обнаружили вирус. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с начала года специалисты вакцинировали свыше 700 животных против классической чумы свиней и рожи свиней. В Екатеринбурге на сегодняшний день эпизоотическая ситуация остается спокойной.

«Специалисты государственной ветеринарной службы проводят разъяснительную работу с владельцами свиноферм и подсобных хозяйств, раздают памятки и листовки», – рассказали в администрации города.

Как сообщал «Новый День», в Нижнем Тагиле закрыт на инфекционный карантин цех по переработке мяса, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. В конце ноября коммерсант закупил у оптовиков дешевую свинину в «Наборе для борща», в которой обнаружился ДНК вируса африканской чумы свиней. Мясо было произведено в Шишковском сельском поселении Тверской области, затем реализовано в Санкт-Петербурге, а оттуда поступило в Свердловскую область. Цепочку закупок Россельхознадзор отследил по системе «Меркурий». Тагильский предприниматель по предписанию ветстанции уничтожил 178,7 килограмма потенциально зараженного мяса. После этого в округе начались проверки ближайших свиноферм.

Вирус африканской чумы свиней не передается человеку, но является высокопатогенным заболеванием для животных. Распространение инфекции может грозить большими экономическими потерями, так как в случае возникновения эпизоотического очага все поголовье свиней уничтожается, а на хозяйство накладывается 40-дневный карантин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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