«Трансперенси Интернешнл» обжалует конкурсы по переводу скорых на аутсорсинг

Конкурсы по переводу скорой помощи на Среднем Урале на аутсорсинг могли проводиться с нарушением антимонопольного законодательства. Руководитель «Трансперенси Интернешнл – Россия» в Екатеринбурге Екатерина Петрова направила в УФАС и прокуратуру жалобы на три закупки – для Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.

«Во всех трех конкурсах была подана только одна заявка от ООО «РТ – Социальная сфера». Микропредприятие базируется в Мытищах и работает в нем 7 человек, насколько мне известно, на данном юрлице не числится собственных автомобилей», – сообщила Петрова. В своем посте в фейсбуке она отмечает, что, по ее мнению, заказчик и департамент госзакупок Свердловской области несколько схитрили при определении предмета контракта, чтобы подогнать необходимый им вариант закупки, и не исключено, что была договоренность с будущим победителем. А кроме того, критерии оценки заявки определены с нарушениями и позволяют очень субъективно подходить к выбору победителя, завышена цена за машиночас, а источником финансирования определен бюджет ФОМС, что является признаком нецелевого расходования средств. «Но самое главное – во всех упомянутых городах на станциях есть свои машины скорой помощи, причем не изжившие свой срок, так вот губернатор хочет эти машины у станций забрать, а вместо них предлагается очень мутная система», – считает Екатерина Петрова.

ООО «РТ – Социальная сфера» – это дочерняя компания Ростеха, они единственные заявились на конкурсы общей стоимостью более 1,3 млрд рублей. Перевод скорых на аутсорсинг идет со скандалом, особенно в Нижнем Тагиле. Около месяца назад местные СМИ сообщали, что водителей скорой помощи будут сокращать. «Нас уведомили, что мы идем под сокращение, и пока вакантных мест нет. Сказали, что частник, может быть, предложит вам работу, а может, и нет. Такие уведомления получили 157 человек, среди которых люди пенсионного и предпенсионного возраста. Насколько мы знаем, торги еще не прошли, а нам уже сказали, кто будет новый хозяин. Эти люди из Ростеха», – цитировало водителя АН "Между строк".

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

Территорию «Екатеринбург Арены» не откроют для прогулок до снятия ограничений по Covid-19. / В Нижнем Тагиле введен карантин из-за заноса африканской чумы свиней. / Демонтаж трибун «Екатеринбург Арены» начнется с задержкой – в 2021 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»