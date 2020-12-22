Евгений Куйвашев объяснил, зачем скорую помощь в Нижнем Тагиле переводят на аутсорсинг

Губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал ситуацию с переводом скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорс. Напомним, в городе водители даже устраивали забастовку, не желая перевода в частную компанию.

«Станция скорой помощи в Тагиле нуждается в обновлении. Поэтому были приняты меры по привлечению дополнительных средств. Это не для того, чтоб ухудшить условия тех, кто работает и тех, кто живет там, а чтобы улучшить. Мы будем применять самые современные формы привлечения средств для развития нашей медицины», – заявил губернатор Свердловской области на ежегодной пресс-конференции.

Евгений Куйвашев также добавил, что в прошлом году во многих регионах страны станции на станциях скорой помощи предоставление транспортных услуг было переведено на аутсорсинг. И это лишь улучшило ситуацию. Что касается компании, которую планируется привлечь в Нижнем Тагиле, губернатор заявил, что «это не частная компания, это компания с госкорнями».

Напомним, ранее «Трансперенси Интернешнл – Россия» направило в УФАС и прокуратуру жалобы на три закупки – для Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.

Во всех трех конкурсах была подана только одна заявка от ООО «РТ – Социальная сфера». Микропредприятие базируется в Мытищах и работает в нем 7 человек. Руководитель «Трасперенси» в Екатеринбурге Екатерина Петрова отмечала, что заказчик и департамент госзакупок Свердловской области несколько схитрили при определении предмета контракта, чтобы подогнать необходимый им вариант закупки, и не исключено, что была договоренность с будущим победителем. Тагильское агентство «Между строк» сообщало, что ООО «РТ – Социальная сфера» – это дочерняя компания Ростеха, они единственные заявились на конкурсы общей стоимостью более 1,3 млрд рублей.

Добавим, что в Нижнем Тагиле перевод скорой помощи на аутсорсинг происходит со скандалом. Водители выражали недовольство, что их сокращают и вакантных мест нет. В город для урегулирования конфликта ездил министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

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