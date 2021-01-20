В администрации президента рассмотрят жалобу тагильских медиков о переводе машин на аутсорсинг

В администрации президента России зарегистрировали жалобу медиков из Нижнего Тагила, которые пожаловались главе государства на действия региональных властей. Речь идет о переводе транспорта скорой помощи города на аутсорсинг. Ответить обещают в течение ближайших двух месяцев – как сказано в ответе составителям жалобы, в АП запросили документы и материалы, которые позволят более объективно и всесторонне разобраться в ситуации.

Как сообщал «Новый День», перевод машин СМП на аутсорсинг обернулся конфликтом в Нижнем Тагиле, для его урегулирования в город ездил министр здравоохранения региона Андрей Карлов, однако прийти к взаимопониманию не удалось. «Станция скорой помощи в Тагиле нуждается в обновлении. Поэтому были приняты меры по привлечению дополнительных средств. Это не для того, чтоб ухудшить условия тех, кто работает и тех, кто живет там, а чтобы улучшить. Мы будем применять самые современные формы привлечения средств для развития нашей медицины», – ранее заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Добавим, оспаривают решение о переводе скорых на аутсорсинг не только работники СМП, но и юристы. Ранее «Трансперенси Интернешнл – Россия» (признана иноагентом) направила в УФАС и прокуратуру жалобы на три закупки – для Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска. «Во всех трех конкурсах была подана только одна заявка от ООО «РТ – Социальная сфера». Микропредприятие базируется в Мытищах и работает в нем 7 человек, насколько мне известно, на данном юрлице не числится собственных автомобилей», – поясняла «Новому Дню» руководитель екатеринбургского подразделения Екатерина Петрова.

Нижний Тагил, Елена Сычева

Нижний Тагил. Другие новости 20.01.21

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