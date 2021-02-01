Скорая помощь Нижнего Тагила переходит на аутсорс, некоторые водители отказались работать

С завтрашнего дня сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила должны пересесть на машины компании-аутсорсера. Договоры с новой фирмой подписали не все водители, кто-то предпочел остаться без работы. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов на последней встрече с представителями тагильской скорой обещал еще раз проверить некоторые пункты трудового договора, которые не устраивают водителей. Также министра попросили рассмотреть возможность сохранить часть автопарка, поскольку те машины лучше оснащены технически.

Как рассказали «Новому Дню» водители скорой помощи из Нижнего Тагила, уже сегодня вечером многие должны будут пересесть на новые машины – компании «РТ – Социальная сфера», контракт с которой был заключен в рамках перевода на аутсорс-обслуживание. По словам сотрудников, многие подписали новый трудовой договор вынужденно, поскольку не хотели остаться без работы. Еще часть шоферов отказались переходить на новую работу. Их не устраивают некоторые пункты в договоре с компанией-аутсорсером, а также машины, которые пришли на замену прежним. По словам водителей, у них более дешевая комплектация и низкокачественное оборудование.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов провел встречу с одним из протестующих водителей Михаилом Смольниковым – именно он на прошлой неделе вышел в одиночный пикет у мэрии Нижнего Тагила в то время, когда в городе находился губернатор Евгений Куйвашев. На встрече с министром Смольников от имени всех водителей тагильской скорой попросил еще раз обратить внимание на ситуацию. В минздраве обещали, что проверят трудовой договор, который предлагает заключить «РТ – Социальная сфера, на соответствие ожиданиям работников и внести корректировки в случае обнаружения явных изъянов. Кроме того, на этой неделе специалисты министерства отправятся в Нижний Тагил, чтобы проверить новые автомобили подстанций на соответствие условиям заключенного с аутсорсером контракта.

Напомним, скандал с переводом машин скорой помощи на аутсорсинг начал разгораться еще в конце 2020 года. Водители устраивали акции протеста и обращались к региональным властям с просьбой не отдавать скорые на аутсорс. Губернатор Евгений Куйвашев в декабре заявил, что скорую переводят на аутсорсинг исключительно в интересах службы: «Станция скорой помощи в Тагиле нуждается в обновлении. Поэтому были приняты меры по привлечению дополнительных средств. Это не для того, чтоб ухудшить условия тех, кто работает и тех, кто живет там, а чтобы улучшить. Мы будем применять самые современные формы привлечения средств для развития нашей медицины», – заявил Куйвашев.

А в конце января 2021 года жалоба водителей скорой помощи из Нижнего Тагила дошла и до администрации президента России. Ответить там должны в течение двух месяцев: в АП запросили документы и материалы, которые позволят более объективно и всесторонне разобраться в ситуации.

Добавим, оспаривают решение о переводе скорых на аутсорсинг не только работники СМП, но и юристы. Ранее «Трансперенси Интернешнл – Россия» (признана иноагентом) направила в УФАС и прокуратуру жалобы на три закупки: для Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска. «Во всех трех конкурсах была подана только одна заявка от ООО «РТ – Социальная сфера». Микропредприятие базируется в Мытищах и работает в нем 7 человек, насколько мне известно, на данном юрлице не числится собственных автомобилей», – поясняла «Новому Дню» руководитель екатеринбургского подразделения Екатерина Петрова.

Нижний Тагил, Анастасия Истомина

Нижний Тагил. Другие новости 01.02.21

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