СИЗО-1 и ИК-2 могут убрать из центра Екатеринбурга. Кто за, а кто против (ВИДЕО)

Пенитенциарные учреждения могут убрать из Екатеринбурга – за пределы города. Это следует из заявления главы Министерства юстиции России Константина Чуйченко. «Сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН. Суть этих изменений заключается в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», – сказал он интервью на телеканале «Россия-24».

Впрочем, следственный изолятор и исправительную колонию из центра Екатеринбурга уже пытались убрать семь лет назад, когда город готовился к Чемпионату мира по футболу-2018. Тогда перенос СИЗО-1и ИК-2 подальше от стадиона был среди требований ФИФА. ФСИН России оценивала проект по переводу только этих двух объектов в 6,5 млрд рублей. При этом у самой службы денег не нашлось, федеральная казна не захотела выделять дополнительное финансирование на перенос пенитенциарных учреждений, а бюджеты региона и тем более города не осилили бы такой проект. ФСИНовцы, казалось, нашли выход. «Денег, к сожалению, на строительство нет, и мы, рассмотрев опять же частно-государственный подход, могли бы в этом направлении работать, получив готовые учреждения и отдавая те места под строительство элитного жилья», – говорил тогда директор службы Геннадий Корниенко.

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин объяснял «Новому Дню», что земля под СИЗО-1 и ИК-2 – «золотая», поэтому переносить оба объекта крайне разумно. Власти даже нашли компромиссный вариант для размещения новых СИЗО и колонии – в Шабрах. Но, в конце концов, проект забуксовал и заглох, потому что на него не нашлось денег, а российской стороне удалось продавить свою позицию в диалоге с ФИФА и оставить все на своих местах.

Насколько могли вырасти расценки на переезд пенитенциарных учреждений с 2013 года и в какую сумму может обойтись перенос СИЗО-1 и ИК-2 из центра Екатеринбурга, эксперты не берутся прогнозировать. Зато считают, что целесообразности в том, чтобы отправить пенитенциарные учреждения подальше от города, нет. «Смысл всей затеи не вполне понятен, тюрьма стояла тут с екатерининских времен – в масштабах страны это может и актуально, но применительно к нашему городу, думаю, ничего не даст. Для адвокатов, для посетителей, точно будет неудобно. Даже если о родственниках говорить – они часами стоят в очередях, чтобы передачи сделать, на свидание прийти, а за городом это только создаст дополнительные сложности. Допускаю, что могут быть технические трудности с движением спецтранспорта, с другой стороны, доставка в суды при переносе за город только усложнится. Больше минусов, чем плюсов», – сказал «Новому Дню» адвокат Сергей Колосовский.

Перенос не считает правильным и правозащитник, член третьего созыва ОНК Вячеслав Башков. «Я считаю, что, наоборот, учреждения подобного рода должны находиться как можно ближе к большим городам, потому что город – это ресурс. Заключенные остро нуждаются в психологах, в педагогах, в квалифицированных юристах, чрезвычайно нуждаются в грамотном персонале, и [ситуация только усугубится], если выносить эти учреждения куда-то подальше. Да даже просто за город, где нет инфраструктуры, куда будет тяжело добираться, где нет гостиниц для пожилых матерей, отцов, которые приехали на свидания к своим детям. Все это говорит о том, что заключенные для Минюста – люди второго сорта. Их еще более стигматизируют, подобное отношение недопустимо», – подчеркнул собеседник агентства.

«Новый День» также узнал, что думают по поводу переезда СИЗО и ИК из центра Екатеринбурга горожане. Опрошенные агентством в большинстве поддерживают идею переноса, так как, по их мнению, центр города – не лучшее место для учреждений подобного типа. Вместо СИЗО около центрального стадиона они предлагают построить социально-значимый объект: «Мне кажется, когда это будет за городом, то можно построить детский спортивный комплекс. Здесь в районе их очень мало», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка.

Что думают екатеринбуржцы о переносе СИЗО

Хотя для тех, кто непосредственно ходит в СИЗО, чтобы носить передачи и навещать родственников и друзей, нынешнее местоположение полностью устраивает: «Не надо переносить. Потому что сюда мне удобнее к мужу ездить. Переносить за город – вообще не вариант», – заключила другая женщина.

Напомним, в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области ранее рассказывали, что в СИЗО-1 сейчас содержится меньше тысячи человек. «В истории изолятора такого не было с момента создания – а ему уже 192 год идет. Года три назад на Новый год было 3300 человек», – говорил агентству руководитель пресс-службы ведомства Александр Левченко, уточнив, что СИЗО рассчитано на 1700 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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