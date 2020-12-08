Зрители выбрали «Коляда-театр» лучшим региональным театром

Екатеринбургский «Коляда-театр» победил в номинации «Лучший региональный театр» российской премии «Звезда театрала». За уральский коллектив проголосовало больше всего зрителей.

Вручение наград премии «Звезда театрала» состоялось накануне в Москве. Это единственная российская премия, которая считается независимой: победителей здесь номинируют и выбирают зрители путем голосования. В этом году вручение премий состоялось в Театре им. Вахтангова в Москве, кроме того, церемония транслировалась онлайн.

Основатель и худрук Николай Коляда на вручение в Москву поехать не смог, но поблагодарил за награду во время онлайн-включения. Статуэтку получила директор театра Эка Вашакидзе. Кроме «Коляда-театра» за звание лучшего регионального боролись Оренбургский театр музыкальной комедии и Театр драмы им. Волкова из Ярославля.

«Звездой театрала» в номинации «Легенда сцены» наградили посмертно режиссера Романа Виктюка, который ушел из жизни в ноябре этого года. Лучшим спектаклем большой формы зрители выбрали «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» «Мастерской Петра Фоменко», лучшим спектаклем малой формы стали «Опасные связи» («Школа драматического искусства»). В номинации «Лучший музыкальный спектакль» победил «Вий» (Creative lab Stairway). Были вручены и специальные призы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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