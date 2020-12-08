Губернатор Куйвашев пока не решил, делать ли 31 декабря выходным днем

В Госдуму в очередной раз внесут законопроект, по которому предлагается официально закрепить за 31 декабря статус выходного дня, а 8 января сделать рабочим. Ранее подобный документ уже был отклонен, однако право устанавливать выходной сохранили за губернаторами. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пока не решил, работать жителям региона в последний день года или нет.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем телеграме сообщил, что депутаты фракции ЛДПР вновь вносят в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Они предлагают, чтобы документ начинал действовать с 2024 года, потому что в 2021 году по постановлению правительства 31 декабря сделан нерабочим днем, а в 2022 и 2023 годах 31 декабря и так выходной. А вот с 2024 года предлагается сделать рабочим 8 января, так что общее количество выходных дней сохранится, поясняет один из авторов. Напомним, ранее Госдума уже отклонила похожий законопроект, который также вносили депутаты ЛДПР, но в нем не было пункта о переносе выходного с 8 января на 31 декабря.

В 2020 году официально 31 декабря считается рабочим днем – это будет четверг. Но руководители субъектов РФ имеют право сделать последний день года выходным, как это было в прошлом году. И многие губернаторы уже воспользовались этим. Например, 31 декабря будет выходным в Крыму, Татарстане, Чувашии, в Белгородской, Курской, Рязанской и других областях. Противоположное решение принял губернатор Курганской области Вадим Шумков – жители Зауралья 31 декабря будут работать.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока никаких документов по поводу 31 декабря не подписывал, о чем «Новому Дню» сообщили в департаменте информполитики.

«Если решение такое будет принято, оно будет закреплено нормативно, и мы об этом сообщим», – уточнили в ДИПе.

В 2019 году Евгений Куйвашев своим распоряжением сделал 31 декабря выходным днем для членов правительства, госслужащих и рекомендовал то же самое сделать для своих подчиненных и муниципальных служащих. Рабочий день тогда перенесли на субботу, 28 декабря.

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

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