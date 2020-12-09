В свердловских ковидариях занято почти 90% коек

В Свердловских больницах перепрофилировано 10180 коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями, сообщает аппарат полномочного представителя президента России в УрФО. Это данные на 6 декабря. По информации ведомства, занято – 9049 коек, это 88,9%.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков говорил о том, что в регионе «безусловно стабилизировалась» ситуация по заболеваемости коронавирусом, поэтому перепрофилированные под коронавирусных пациентов койки в наркологических отделениях вернут в работу по основному направлению. «На прошлой неделе возобновило работу медучреждение по реабилитации на озере Чусовском, где будут заниматься инфарктниками, инсультниками, ковидниками. Плюс «Бонум». Сегодня посмотрим разницу между койками и [вернем в работу по оказанию плановой помощи] одну какую-то небольшую больницу, скорее всего, это будут койки, связанные с наркологией, потому что это востребованный вид медицинской помощи, и более крупное отделение какой-то больницы под плановую помощь», – сообщал чиновник.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.12.20

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