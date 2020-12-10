«Автомобилист» попытается прервать серию поражений в Санкт-Петербурге

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня сыграет в Санкт-Петербурге против СКА. При этом сейчас команда Билла Питерса переживает череду неудач – серия поражений уже состоит из девяти матчей подряд. Команда не выигрывала с 14 ноября, когда одержала победу над рижским «Динамо» в овертайме. После были поражения от казанского «Ак Барса», нижегородского «Торпедо», челябинского «Трактора», уфимского «Салавата Юлаева», московского «Динамо» и омского «Авангарда». Екатеринбургский клуб находится на шестой строчке Восточной конференции КХЛ.

Напомним, что сейчас «Автомобилист» проводит выездную серию, после игры с питерским СКА команду ждет матч в Магнитогорске против местного «Металлурга». Домашние игры возобновятся только с 22 декабря. При этом из-за запрета на посещение спортивных мероприятий болельщиками на закрытых площадках, введенного губернатором Евгением Куйвашевым, команда играет дома при пустых трибунах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.20

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