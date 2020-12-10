Второй избранный в ЕГД депутат отчитался о тратах на кампанию

Депутат-единоросс Антон Швалев, доизбранный в гордуму Екатеринбурга по избирательному округу № 3, представил в избирком итоговый финансовый отчет.

Судя по документу, Швалев, который задекларировал доход за 2019 год в сумме около 3,5 млн рублей, полностью сам оплатил свою кампанию, которая обошлась ему в 371 тысячу 300 рублей. Более 356 тысяч кандидат потратил на изготовление и распространение печатной агитации.

Как уже писал «Новый День», его коллега по округу № 9 Виталий Чачин потратил сопоставимую сумму: 365 тысяч рублей, и тоже – свои собственные деньги. Самую большую сумму собрал кандидат от «Яблока» по 3 округу Владислав Постников – 485 тысяч 662 рубля. В отчете уточняется, что 465 652 рубля – добровольные пожертвования граждан, 5010 рублей – деньги самого Постникова, 15 000 дала партия «Яблоко». Самый короткий итоговый отчет получился у жириновца Евгения Луконина: ноль доходов, ноль расходов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.20

«Автомобилист» попытается прервать серию поражений в Санкт-Петербурге. / Еще год у водителей не будут требовать сдавать анализы на алкоголь и наркотики. / Свердловский дворец народного творчества получит 100 млн рублей на капремонт. В 2023 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»