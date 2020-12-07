От нуля до полмиллиона: участники довыборов рассказали, сколько они потратили

Участники довыборов в ЕГД по 3 и 9 избирательным округам начали сдавать в избирком итоговые финансовые отчеты. Пока отчитались шестеро из десяти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый короткий итоговый отчет получился у жириновца Евгения Луконина: на его счету не было ни одного рубля, соответственно, потратил на агитацию он тоже ноль. Самую большую сумму собрал кандидат от «Яблока» по 3 округу Владислав Постников – 485 тысяч 662 рубля. В отчете уточняется, что 465 652 рубля – добровольные пожертвования граждан, 5010 рублей – деньги самого Постникова, 15 000 дала партия «Яблоко». Напомним, кандидат занял в своем округе второе место.

Победитель по 9 округу, единоросс Виталий Чачин, собрал 365 258 рублей, все деньги – его собственные. Коммунистке Ольге Прожериной чуть меньше 90 тысяч выделила партия, ее однопартийцу Виталию Ряписову досталось больше – почти 161 тысяча рублей. «Яблочник» Дмитрий Трынов собрал 140 тысяч рублей, из них 116 тысяч дала партия. Практически все эти деньги кандидаты потратили полностью.

Пока не опубликованы итоговые отчеты ставшего депутатом Антона Швалева, кандидатов от СР Оксаны Ивановой и Александра Смолина и жириновца Александра Каптюга. Впрочем, время у них еще есть: крайний срок – конец декабря.

Напомним, довыборы состоялись 22 ноября. На их организацию было потрачено 24 миллиона рублей из городского бюджета. Об этом сообщила на прошлой неделе начальник финансового департамента мэрии Анна Турунцева, докладывая в думе о корректировке проекта казны 2020 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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