«Автомобилист» проиграл десятый матч подряд, пропустив семь шайб от СКА

«Автомобилист» проиграл десятый матч подряд, пропустив семь шайб от СКА

Екатеринбург (Новый День, Ангелина Сергеева) – Черная полоса ХК «Автомобилист» продолжается. Сегодня екатеринбуржцы проиграли десятый матч подряд – выездная игра в Санкт- Петербурге закончилась разгромным поражением от местного СКА. Команда Билла Питерса уступила сопернику со счетом 2:7.

Исход встречи фактически был решен еще в первом периоде. Питерцы за 20 минут забили пять голов, причем два из них в большинстве, тогда как «Автомобилист» смог ответить только одной шайбой Павла Дацюка. После четырех пропущенных шайб вратарь Якуб Коварж отправился на скамейку, а вместо него вышел Владимир Галкин.

Удаления «Автомобилиста» продолжились и во втором периоде. В одном из них Джефф Плэтт отличился в меньшинстве, но спустя 22 секунды СКА «добил» свое преимущество шестым голом. Седьмую шайбу хозяева забросили в уже пустые ворота на 57-й минуте матча.

«Автомобилист» по-прежнему удерживается на шестом месте в Восточной конференции КХЛ. 13 декабря команда сыграет еще один выездной матч в Магнитогорске – против местного «Металлурга». Ранее в спортивной прессе появилась информация, что руководство екатеринбургского клуба не планирует увольнять тренера Билла Питерса, несмотря на затяжную серию поражений.

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