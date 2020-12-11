Свердловский облизбирком запустил диктант для избирателей и членов партий

Избирком Свердловской области запустил "Избирательный диктант" – это два варианта тестов, где можно проверить свои знания о выборах.

Вариант «Базовый» – для избирателей, он состоит из 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Пользователи могут проверить, знают ли они, на какой срок выбирают президента, с какого возраста можно претендовать на кресло в Совфеде, когда была принята Конституция и на каких принципах проводятся выборы в Российской Федерации. Спойлер: на последний вопрос верный ответ предлагается такой: «В Российской Федерации выборы во все уровни власти проводятся, исходя из 4 основных принципов: всеобщие, прямые, равные при тайном голосовании». Между тем в Свердловской области глав муниципалитетов выбирают депутаты местных дум на основании предложений конкурсной комиссии, недавняя попытка народной инициативы вернуть прямые выборы мэров завершилась провалом.

Второй вариант – «Продвинутый». «Диктант подготовлен для членов и сотрудников аппарата избирательных комиссий всех уровней, включая молодёжные, составов резерва, электоральных юристов, наблюдателей, членов политических партий, а также других специалистов в области конституционного и избирательного права», – сообщается на сайте избиркома. В этом тесте моделируются ситуации, встречающиеся на выборах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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