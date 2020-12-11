Существование Академического района закрепят областным законом

На пленарном заседании заксобрания 22 декабря депутаты изменят закон «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», вписав в него новый район Екатеринбурга – Академический.

В законопроекте говорится, что в состав Екатеринбурга входят районы: Академический, Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Чкаловский. Кроме того, уточняется, что в состав Академического района города Екатеринбурга входят: 1) часть городского населенного пункта – города Екатеринбурга; 2) сельские населенные пункты: поселок Мичуринский, поселок Московский.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району Екатеринбурга наименования «Академический». Ранее, в декабре 2019 года депутаты заксобрания единогласно приняли проект решения гордумы Екатеринбурга о создании административно-территориальной единицы Свердловской области «Академический район Екатеринбурга».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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