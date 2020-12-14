Генконсульство США в Екатеринбурге могут закрыть

США может закрыть генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Об этом сегодня со ссылкой на несколько собственных источников сообщает «Коммерсантъ». Из-за коронавируса в этих подразделениях визовое обслуживание граждан не ведется, другая работа существенно ограничена, оказываются только экстренные услуги, при этом деятельность генконсульства США во Владивостоке ввиду пандемии Covid-19 в марте была приостановлена полностью. Известно, что генконсульство РФ в Нью-Йорке будет закрыто на карантин до конца года.

Добавим, в Екатеринбурге генконсульство уже закрывалось, это произошло в 2017 году после скандала: МИД РФ предложил Вашингтону сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. В связи с этими мерами в Екатеринбурге были уволены 60% работников консульства, в основном россиян. Выдача виз в Екатеринбурге возобновилась в октябре 2018 года.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.12.20

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