Консульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз

В американском консульстве в Екатеринбурге снова начали выдавать визы гражданам России, и даже в большем количестве, чем до дипломатического скандала 2017 года. Об этом сегодня сообщил журналистам министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер.

По его словам, после закрытия консульства в Санкт-Петербурге в апреле этого года в других диппредставительствах тоже прошли сокращения. На Урале глава консульского отдела уехал в Америку, и поэтому с апреля и почти до конца августа в Екатеринбурге не предоставлялись визовые услуги.

«Я рад сообщить вам, что сейчас мы вернулись в Екатеринбурге к нашему нормальному состоянию, там есть полный штат сотрудников, которые выдают визы. И теперь Екатеринбург выдает даже больше виз, чем до того, как начались проблемы со штатом», – цитирует Йодера ТАСС.

Напомним, в июле 2017 года МИД РФ предложил Вашингтону до 1 сентября сократить число сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. В связи с этими мерами в Екатеринбурге были уволены 60% работников консульства, в основном россиян.

В ответ на предписание Москвы с 23 августа посольство США остановило на территории России выдачу неиммиграционных виз. В Екатеринбурге эту услугу начали предоставлять вновь только в декабре 2017 года, но в ограниченном количестве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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