Консульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз, но в ограниченном количестве

С сегодняшнего дня консульство США в Екатеринбурге возобновляет проведение собеседований на неиммиграционные визы. Но в дипмиссии сразу предупреждают, что выдаваться документы будут в ограниченном объеме, поскольку в консульстве был сокращен персонал.

На сайте посольства США в РФ приводится цитата посла Джона Хантсмана: «Мы не сможем возобновить выдачу виз в том объеме, который мы поддерживали до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех наших консульств. Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США».

Напомним, как ранее писал «Новый День», власти США переставали выдавать неиммиграционные визы в российских регионах после заявления МИДа РФ о сокращении штата дипломатических представительств США в России к 1 сентября до 455 сотрудников. С 23 августа текущего года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России была приостановлена. В Москве эта процедура возобновилась 1 сентября 2017 года. 3 ноября возобновили выдачу неиммиграционных виз консульства США в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке, но получить визу могли только граждане, которым не нужно проходить собеседование, – то есть те, кто ранее ее уже получал и с момента истечения срока визы прошло не более года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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