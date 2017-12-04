Консульства США в регионах России возобновляют собеседования на визы

Консульства США в российских регионах возобновят выдачу виз россиянам с 11 декабря. Об этом сообщил посол Соединенных Штатов в России Джон Ханстман в интервью «Коммерсанту».

На сайте посольства США уточняется, что консульства США в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря «возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объёме» из-за «значительно сокращенного кадрового состава». «Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объёме», – отметили в дипмиссии.

Как сообщал «Новый День», с конца августа власти США переставали выдавать неиммиграционные визы в российских регионах после заявления МИДа РФ о сокращении штата дипломатических представительств США в России к 1 сентября до 455 сотрудников. С 23 августа текущего года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России была приостановлена. В Москве эта процедура возобновилась 1 сентября 2017 года.

3 ноября возобновили выдачу неиммиграционных виз консульства США в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке, но получить визу могут только граждане, которым не нужно проходить собеседование, – то есть те, кто ранее ее уже получал и с момента истечения срока визы прошло не более года. Тем, кто впервые рассчитывает получить визу США, необходимо ехать на собеседование в Москву.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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