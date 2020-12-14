Песков – о возможном закрытии консульств США: «Дальше отношения это не испортит»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что закрытие двух консульств США в России, если оно произойдет, не скажется на отношениях двух стран.

«Основная функция консульств – это предоставление консульских и визовых услуг. Эти услуги уже давно не осуществлялись в этих американских загранучреждениях на нашей территории – поэтому особого влияния нет, – цитирует Пескова «Российская газета». – Уж точно дальше отношения это не испортит».

Напомним, ранее появилась информация, что США может закрыть генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Из-за коронавируса в этих подразделениях визовое обслуживание граждан не ведется, другая работа существенно ограничена, оказываются только экстренные услуги, при этом деятельность генконсульства США во Владивостоке ввиду пандемии Covid-19 в марте была приостановлена полностью. Известно, что генконсульство РФ в Нью-Йорке будет закрыто на карантин до конца года.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

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