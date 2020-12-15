Креков: «Если кто-то думает, что переболеет один раз, он наивный»

Свердловский вице-губернатор Павел Креков прокомментировал информацию о том, что в регионе могут быть зафиксированы повторные случаи заражения коронавирусом. «Если кто-то думает, что один раз переболеет гриппом, он наивный. Мы даже по сезонному гриппу знаем, что раз в год подвергаемся риску заражения. Коронавирусу уже год. Прошло время, стали появляться повторные случаи. У одних иммунитет держится три месяца, у других полгода. Даже вакцинация разрешается в случае, если с момента прошло полгода и если нет антител. Это логика, установленная наблюдениями. В этом нет ничего аномального», – заявил он.

Еще три недели назад глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что возможность повторного заражения крайне низка. «В мире описано 24 случая, это крайне низкий показатель, в России у нас нет ни одного достоверного факта, что это повторное заражение», – отметила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.12.20

Дело об использовании фото памятника отцам-основателям Екатеринбурга начнут рассматривать по новой. / Москва выделит УрФО более 250 млн рублей на бесплатные препараты от Covid-19. / Переход на альткотельную в Свердловской области начнется с Лесного. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»