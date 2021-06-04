Оперштаб: повторно Covid-19 болеют люди с особенностями здоровья

В оперативном штабе Свердловской области заявили, что в регионе случаи повторного заряжения Covid-19 единичны. Неофициально медики, работающие с коронавирусными пациентами говорят об обратном. «В Свердловской области есть единичные случаи повторного заболевания. Как правило, они регистрируются у людей с особенностями здоровья. В статистику заболеваемости эти граждане попадают неоднократно», – сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона.

Интересно, что полгода назад, в декабре 2020 года, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков также заявлял, что случаи повторного заражения – единичны. Правда, тогда он говорил, что «если кто-то думает, что один раз переболеет, он наивный». «Мы даже по сезонному гриппу знаем, что раз в год подвергаемся риску заражения. Коронавирусу уже год. Прошло время, стали появляться повторные случаи. У одних иммунитет держится три месяца, у других полгода. Даже вакцинация разрешается в случае, если с момента прошло полгода и если нет антител. Это логика, установленная наблюдениями. В этом нет ничего аномального», – заявлял он.

Теперь же региональные власти утверждают, что повторные случаи заболевания – это что-то исключительное. «По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование. В настоящее время точное число таких случаев не подсчитано, так как данная информация представляет собой скорее научно-медицинский интерес, чем эпидемиологический», – ответили в оперативном штабе на запрос «Нового Дня».

Напомним, ранее агентство публиковало историю екатеринбуржца, который заразился во второй раз. Он узнал о том, что болеет, случайно – сдал тест, когда вернулся из-за рубежа. У молодого человека нет никаких особенностей здоровья, но, по его словам, в первый раз антител спустя полгода после болезни у него не осталось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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