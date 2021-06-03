Екатеринбуржец о повторном заражении Covid-19: «Узнал случайно»

Житель Екатеринбурга Иван заболел коронавирусом во второй раз. Молодой человек подхватил вирус в отпуске – он отдыхал на Кипре. Сколько в регионе заболевших повторно, неизвестно – «Новый День» отправил запрос информации в оперативный штаб Свердловской области, но ответа пока не поступило. В неофициальных беседах врачи, которые работают с пациентами с Covid-19, говорят о том, что таких случаев немало.

«Точнее будет сказать, что я не заболел – просто заразился. Я бы и не узнал, что болею, если бы не обязательный тест. Вернулся из отпуска, сдал тест – оказалось, положительный», – рассказал агентству Иван.

По его словам, заболевание протекало в легкой форме и в первый раз. «Сначала я перенес Covid-19 осенью, переболел довольно легко. Пару дней держалась температура, был кашель, немного головная боль, обоняние пропадало на несколько дней, но особо не лечился даже. Переносил, как обычное ОРВИ. Читал, что второй раз чуть ли не абсолютно все болеют тяжело, но оказалось, это неправда, ну или я исключительный – у меня даже симптомов никаких нет», – отметил он.

После болезни молодой человек сдавал анализ крови ради интереса. «Антитела после первой болезни закончились быстро. Переболел в сентябре, а уже к концу зимы значения были ниже референсных. То есть естественной защиты у меня не осталось», – сообщил собеседник «Нового Дня».

Иван собирался привиться от коронавируса еще до поездки, но не успел, и намеревался поставить первый компонент сразу по возвращении, но заболел второй раз. «Теперь подожду несколько месяцев, если антител снова не будет, то пойду за вакциной», – пояснил он.

Собеседник «Нового Дня» рассказал, что после того как получил результаты теста, не выходит из дома. Хотя никаких запрещающих документов ему никто не выдал: «Постановление об изоляции мне еще не пришло. В прошлый раз тоже не день в день получил».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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