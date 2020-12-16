В мэрии решается вопрос о закрытии главных елок в новогоднюю ночь

В Екатеринбурге в ближайшее время будет решен вопрос о работе главных елок в новогоднюю ночь. «Не принято до сих пор решение по 31 декабря. Обсуждается вопрос режима работы ключевых городских объектов, ЦПКиО и на площади 1905 года. С одной стороны, есть ограничения, есть указ губернатора. С другой стороны, есть запрос на это [работу площадок в новогоднюю ночь]. В пятницу будет оргкомитет с участием правоохранительных органов, думаю, будет принято решение», – сообщил сегодня на пресс-конференции глава городского управления культуры Илья Марков.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил уральцев не устраивать корпоративы, а развлекательным заведениям запрещено работать по ночам. Впрочем, рестораны бронируют столики на 31 декабря, несмотря на ограничение.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

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