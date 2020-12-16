Ни снега, ни красок: у Екатеринбурга украли новогоднее настроение (ФОТО)

До Нового года осталось две недели, но в Екатеринбурге мало что говорит об этом. Традиционно в ноябре администрация города объявляла конкурс на лучшее украшение, а коммерсанты соревновались, кто раньше других увесит фасады гирляндами.

В этом году все не так. Почти нигде не встретить новогодних символов, а те, что есть, зачастую кажутся унылыми. Так же уныло и грустно смотрится весь город. В отсутствии новогоднего настроения можно винить и погоду – снега нет. Тротуары серые, дороги серые, в воздухе летает пыль. Год выдался непростым, и люди на улицах не выглядят слишком жизнерадостными. Непраздничный Екатеринбург – в нашем фоторепортаже.

Добавим, на площади 1905 года в этом году не будут ставить горки, от них отказались из-за пандемии. Будет искусственная ель и ледяные скульптуры. Не исключено, что на новогоднюю ночь закроют и городок, и ЦПКиО – окончательно вопрос решится в пятницу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.12.20

Свердловский оперштаб назвал фейком слухи о готовящемся локдауне на Новый год. / Из планируемых 84 миллионов рублей из-за пандемии ЦПКиО пока заработал 55. / В Екатеринбурге в 2020 году стали чаще умирать сердечники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»