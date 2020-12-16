Свердловский оперштаб назвал фейком слухи о готовящемся локдауне на Новый год

Жители Екатеринбурга стали получать в мессенджерах пугающее сообщение о тотальном локдауне на новогодние праздники. Якобы с 28 декабря по 17 января в Свердловской области закрываются все торговые центры, офисы, магазины, театры, салоны красоты, фитнес-клубы, а все массовые мероприятия запрещены.

В региональном оперативном штабе опровергли эту информацию. «В мессенджерах жителей распространяется сообщение о якобы готовящемся локдауне. Оно уже гуляло в других регионах, например, у соседей на Южном Урале. И теперь появилось у нас.

Это фейк. Таких решений оперативным штабом не принималось. В Свердловской области продолжают действовать ранее введенные ограничения», – сообщили там.

Отметим, что в Екатеринбурге действительно обсуждается вопрос о возможном закрытии главных елок в новогоднюю ночь. Но речь не идет о массовом закрытии развлекательных учреждений. Как сообщил начальник городского управления культуры Илья Марков, решение по елкам будет принято на заседании оргкомитета в пятницу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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