В Екатеринбурге трамваи чаще всего простаивают из-за ДТП на путях

В Екатеринбурге самой частой причиной простоя трамваев стали ДТП на путях – на них приходится треть всех случаев остановок транспорта. Водители при этом не сразу убирают автомобиль с путей, рискуя деньгами – ведь впоследствии им, возможно, придется компенсировать убытки МУП «Гортранс». Один час простоя стоит минимум 2 500 рублей.

По данным анализа, проведенного Центром экономики инфраструктуры, в Екатеринбурге чаще всего задержки трамваев происходят не по вине общественного транспорта. В трети случаев – 34% – причиной простоя становятся аварии на трамвайных путях (данные представлены за 2018 и 2019 год, за 2020 год данных пока нет). На втором месте среди причин простоя трамваев – техническая неисправность самого электротранспорта (22%), на третьем – задержки по вине сторонних организаций (22% составляют вызов скорой помощи для человека в салоне, вызов правоохранительных органов в связи с обнаружением бесхозного предмета).

Продолжительность задержек трамвая по причине ДТП (мин) 02.08.2019 – 28.0.2019

Сообщения о ДТП появляются в новостях регулярно. Например, в прошлом месяце на улице Радищева движение транспорта было остановлено в обоих направлениях из-за столкновения иномарок на путях. Причем часто автомобилисты оставляют машины на рельсах до прибытия сотрудников ГИБДД, увеличивая тем самым время простоя общественного транспорта. Хотя, по существующим правилам, в случае небольших аварий могут самостоятельно оформить ДТП.

В последнее время с таких автомобилистов Гортранс взыскивает ущерб за время простоя вагонов. По данным организации, один час простоя одного трамвая обходится минимум в 2500 рублей. Если по вине участников ДТП на путях встало больше трамваев, сумма ущерба увеличивается. Представители транспортного предприятия чаще всего в досудебном порядке пытаются урегулировать спор, но бывает, что дело доходит и до суда. По закону транспортное предприятие вправе подать иск в суд на основании статьи 15 Гражданского кодекса РФ («Возмещение убытков»). Согласно статье, сторона, права которой нарушены, что стало результатом понесенных убытков, может требовать полного их возмещения виновным.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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