В Екатеринбурге огородят трамвайные пути от автомобилистов

В Екатеринбурге в следующие годы продолжится развитие общественного транспорта как самого быстрого варианта перемещения по уральской столице. В планах комитета по транспорту администрации города – обособить 14 участков трамвайных путей. Практически во всех случаях речь идет о создании искусственных препятствий в виде бордюров или дорожных делиниаторов. В результате у автомобилистов физически не будет возможности объезжать пробки по рельсам и мешать движению трамваев.

Как передает корреспондент «Нового Дня», на сегодняшний день трамвайная сеть в Екатеринбурге – одна их самых развитых в стране. Протяженность трамвайных путей составляет почти 163 километра в однопутном исчислении, чуть менее половины из них – 74,7 км – это пути на самостоятельном полотне, то есть линии проходят отдельно от дороги. На 30,6 км рельсы проложены вдоль дороги, но обособлены от нее – это 19% от общей протяженности. Еще 57,5 км или 35% общей протяженности – это так называемое совмещенное полотно, то есть рельсы не обособлены от проезжей части, на них могут заезжать автомобили. Последнее становится причиной задержки в движении общественного транспорта. Конечно, зачастую пути обособляют с помощью запрещающих знаков и разметки, но не все водители эти требования соблюдают даже летом. Зимой есть и объективная причина нарушений – разметка может быть не видна под снегом. Не обособлены физически рельсы на некоторых центральных и весьма загруженных направлениях – ул. 8 Марта, проспект Ленина, ул. Куйбышева, ул. Гагарина.

В комитете по транспорту проанализировали, как меняется скорость движения транспорта в зависимости от времени суток и загруженности дорог. Минимальная скорость – в утренние и вечерние часы пик, с 7 до 8 часов утра и с 17 до 18 часов. Причем в вечерние часы заторы плотнее, чем в утренние. Сильнее всего падает скорость транспорта на проспекте Ленина, улице 8 Марта, улице Куйбышева, улице Гагарина – как раз там, где рельсы не обособлены. И в это время не получается гарантировать даже скорость в 10 км/ч, а любое такое нарушение скорости сбивает расписание, увеличивает интервалы движения составов. Еще одно наблюдение: скорость движения трамваев снижается и на обособленных участках перед перекрестками, что говорит о недостаточной пропускной способности перекрестков. Скорость движения трамваев проиллюстрирована на картограмме.

Трамвайные пути огородят искусственными препятствиями на следующих участках:

участок трамвайной линии по улице Луначарского,

участок трамвайной линии по проспекту Ленина,

участок трамвайной линии по улице Донской,

участок трамвайной линии по улице Викулова,

участок трамвайной линии по улице Куйбышева,

участок трамвайной линии по улице Победы,

участок трамвайной линии по улице Малышева,

участок трамвайной линии по улице Старых Большевиков,

участок трамвайной линии по улице Челюскинцев,

участок трамвайной линии по улице Гагарина,

участок трамвайной линии по улице Белореченской,

участок трамвайной линии по улице 8 Марта.

Еще два участка обособят разметкой: рельсы на улице Энтузиастов и на улице Радищева. Протяженность всех этих участков – 50 километров. Обособление трамвайных путей запланировано на 2022-2023 годы. А в следующем году в Екатеринбурге появятся выделенные полосы для движения автобусов и троллейбусов. Их организуют в центральной части города – на улицах Белинского, Малышева, Щорса, Свердлова, Карла Либкнехта. В 2022-2023 годах начнут отгораживать сплошной полосой дороги в прицентральных и спальных районах города. Всего в ближайшие три года появится 46 новых выделенок.

В стратегическом плане развития города до 2030 года также обозначено, что общественный транспорт должен получить приоритет при проезде равнозначных перекрестков. Для этого, в частности, устанавливают «умные» светофоры – устройства, дающие зеленый трамваям, автобусам и троллейбусам. Каждое транспортное средство в городе оснащено навигатором ГЛОНАСС – как только оно въезжает в определенную зону, включается прогноз прибытия на ближайшем светофоре. И когда транспорт подъезжает к нему, устройство уже успевает сменить свет на зеленый, укорачивая другие фазы. За год уже установили 11 таких светофоров. А еще в 265 светофорах изменили режим регулирования, чтобы увеличить скорость транспортных потоков.

В муниципальном Центре организации движения следят за реальной картиной происходящего на дорогах, у специалистов есть возможность менять циклы переключения сигналов, чтобы разгрузить улицы. Приоритет, как правило, отдается тем направлениям, где больше всего задействован общественный транспорт. Там зеленый сигнал светофора горит дольше, чем на второстепенных участках дороги.

Добавим, в Екатеринбурге в ближайшие годы организацию движения будут продумывать так, чтобы предоставлять приоритет общественному транспорту. На сегодняшний день соотношение тех, кто пользуется личным транспортом, и тех, кто выбирает автобусы, трамваи и троллейбусы, составляет 35 к 65. По данным администрации города, объем перевозок в общественном транспорте в прошлом году составил 299,2 миллиона человек. Самым популярным муниципальным транспортом стали трамваи и троллейбусы – на них проехало 107,8 млн екатеринбуржцев, на долю метро пришлось 45,86 млн поездок, 35,5 млн человек перевезено автобусами ЕМУП «Гортранс». Объем перевозок коммерческими перевозчиками – чуть более 110 млн человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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