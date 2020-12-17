Глава свердловской ГИБДД ушел на повышение в Москву

В Свердловской Госавтоинспекции сменилось руководство. Глава ведомства Алексей Кисляков покинул свой пост, так как получил новую должность в Москве. Его обязанности временно будет исполнять Алексей Спиридонов, бывший замначальника регионального управления ГИБДД. Информацию «Новому Дню» подтвердил пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.

«Полковник Кисляков действительно в ближайшее время покинет Екатеринбург и продолжит службу в ГУОБДД МВД РФ в Москве. К исполнению своих служебных обязанностей на новом месте он приступит с 1 января 2021 года. Также соответствует действительности информация о том, что до подписания приказа о назначении руководителя ведомства временно исполнять обязанности начальника УГИБДД будет подполковник полиции Алексей Викторович Спиридонов», – сообщил Горелых.

Напомним, Алексей Кисляков стал главой свердловского УГИБДД в августе 2018 года, сменив на этом посту Юрия Демина.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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