Полицейские рассказали, что делать родителям при пропаже ребенка

Из общего числа пропавших людей, которых разыскивают в Свердловской области, 43% приходится на самовольные уходы несовершеннолетних из дома или интерната. Такие данные приводят в управлении уголовного розыска ГУ МВД региона. В Екатеринбурге полиция регулярно ищет потеряшек самых разных возрастов. Бывают случаи, когда детсадовцы без спросу уходят в гости, или подростки убегают от родителей и гуляют по торговым центрам. К сожалению, иногда пропажа ребенка оборачивается трагедией, как это произошло недавно в Асбесте. Поэтому, как подчеркивают в полиции, сообщение об исчезновении несовершеннолетнего требует немедленных действий.

В УМВД Екатеринбурга дали разъяснения, как вести себя родителям или опекунам в случае самовольного ухода ребенка. Там рассказали, что чаще всего из дома убегают дети в возрасте 15-16 лет, в основном из-за семейных конфликтов. Причиной может быть как гиперопека со стороны родителей, когда ребенку ставят ограничения на прогулки и общение с друзьями, и у него появляется желание нарушить запреты, так и попустительство и отсутствие контроля за жизнью ребенка. «Исходя из этого, каждый родитель должен выстроить отношения со своим ребенком таким образом, чтобы у несовершеннолетнего не возникло потребности сбежать из дома», – напутствуют правоохранители.

Если ребенок пропал, его законным представителям следует запомнить алгоритм действий.

1. Приблизительно установить время ухода, возможную причину, осмотреть квартиру на наличие записок, а также отсутствия документов, вещей, одежды.

2. Нужно знать круг общения ребенка. Очень важно, чтобы родитель обладал информацией о знакомых своего ребенка (фамилия, адрес, место обучения, номер телефона), а также о местах его возможного пребывания. Необходимо связаться с друзьями ребенка и их родителями.

3. Помнить, что несвоевременное обращение в полицию подвергает ребенка опасности, чем быстрее сотрудники полиции начнут организованные поиски, тем больше шансов разыскать потеряшку. К тому же несвоевременное обращение в полицию о пропаже ребенка может грозить административной ответственностью. Сообщить об уходе несовершеннолетнего можно любым способом: по телефону, при личном обращении к сотруднику, либо в ближайший отдел полиции.

4. Родитель должен быть готов, что с него потребуют письменное заявление и объяснение, в котором нужно указать приметы пропавшего и его одежду. Также для распространения информации в СМИ необходимо письменное согласие на публикацию фото и персональных данных ребенка.

5. Родитель не должен скрывать никакой информации в том числе, о конфликтах, так как любые сведения имеют большое значение для работы полицейских. При подаче заявления о розыске ребенка необходимо подготовить фотографию пропавшего, а также по возможности документы, удостоверяющие личность (как пропавшего, так и заявителя).

6. Рекомендуется использовать различные приложения для телефона, а также иные устройства, предназначенные для отслеживания местонахождения ребенка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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