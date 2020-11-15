11-летнюю Полину в Асбесте растлил и задушил рецидивист «Осип», отсидевший 19 лет в тюрьме

Стали известны жуткие подробности убийства 11-летней Полины Сковородченко, которая пропала 12 ноября в Асбесте. Девочку растлил и задушил 40-летний рецидивист «Осип», который в общей сложности 19 лет провел за решеткой за кражи и убийства. В полиции он дал признательные показания и рассказал, как спрятал тело девочки – вынес за свой дом, присыпал землей и ветками.

Как ранее писал «Новый День», 11-летняя Полина Сковородченко пропала днем 12 ноября. Она ушла из дома в 14:30 гулять, а уже в 18 часов родители начали поиски, потому что девочка не вернулась домой. В 23:00 они подали заявление о пропаже ребенка в полицию. В течение двух суток Полину искали полицейские, волонтеры и кинологи с собаками. Сегодня вечером стало известно, что Полину нашли мертвой.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что уже установлен и задержан подозреваемый в убийстве Полины (уголовное дело было возбуждено еще в начале поисков).

«...Сегодня установлен и задержан подозреваемый в безвестном исчезновении 11-летней девочки. Он дал признательные показания о совершении убийства малолетней, пояснив, что ранее он с ней знаком не был. Днем 12 ноября он встретил девочку на улице, разговорился с ней и пригласил к себе домой. Впоследствии он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и задушил ее. От тела погибшей он избавился в темное время суток, вынеся на участок местности недалеко от своего дома. Тело погибшей подозреваемый сокрыл в земле, прикрыв ветками деревьев», – сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области. Там также добавили, что для расследования была сформирована усиленная следственная группа, в состав которой вошло множество специалистов.

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал о личности убийцы. «Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин,1980 года рождения, более известный в определенных кругах по прозвищу «Осип». В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. Наказание отбывал в ИК-47 г. Каменск – Уральский. В его «послужном списке» имеются криминальные эпизоды, предусмотренные ст.161 (грабеж), 228 (незаконный оборот наркотических веществ), 158 (кража), 105 (убийство) и 162 (разбой) УК РФ. За колючей проволокой в общей сложности он провел 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме. Под прессом неопровержимых улик, добытых в ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве пропавшей накануне Полины и сам указал место в кустарнике за жилым 9-ти этажным домом, где спрятал ее обнаженное тело. Чтобы его изобличить, полиграф не потребовался», – сообщил Валерий Горелых, он также добавил, что в семье Сковородченко есть еще старший ребенок, он сейчас у бабушки.

Точные обстоятельства преступления устанавливаются в ходе следственных мероприятий. Назначены экспертизы, продолжается осмотр места происшествия, допросы возможных свидетелей.

«В ближайшее время будет решён вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СК России», – добавили в Следственном комитете.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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