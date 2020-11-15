Пропавшая в Асбесте 11-летняя Полина Сковородченко найдена мертвой

Пропавшая в Асбесте 12 ноября Полина Сковородченко найдена мертвой, сообщили «Новому Дню» представители поисковых отрядов. Есть предположение, что смерть могла носить криминальный характер, но официальной информации пока нет.

Как рассказал «Новому Дню» источник в поисковом отряде, тело девочки нашли сегодня после двух дней поисков. Волонтеров просили не сообщать никаких подробностей, потому что, вероятно, смерть девочки носила криминальный характер.

Официально в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области информацию пока никак не комментируют. Ранее СУ СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело об убийстве.

Напомним, 11-летняя Полина Сковородченко ушла из дома 12 ноября днем. Родители подняли тревогу уже в 18 часов того же дня, когда девочка не вернулась домой. В поисках были заняты более 120 человек – полиция, волонтеры, местные жители, а также кинологи с собаками.

Ранее пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых сообщал, что семья считается благополучной, в школе и девочка, и ее родители характеризовались положительно.

Асбест, Анастасия Истомина

Асбест. Другие новости 15.11.20

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