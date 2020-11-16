Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки арестовали до 12 января. Местные требуют смертной казни

Рецидивист по кличке «Осип» (настоящая фамилия – Осипов), которого подозревают в убийстве 11-летней Полины С. в Асбесте, по ходатайству следователя СКР заключен под стражу до 12 января 2021 года. Об этом сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, девочка пропала днем 12 ноября. Она ушла из дома в 14:30 гулять, а уже в 18 часов родители начали поиски, потому что девочка не вернулась домой. В 23:00 они подали заявление о пропаже ребенка в полицию. В течение двух суток Полину искали полицейские, волонтеры и кинологи с собаками. В воскресенье, 15 ноября ее нашли мертвой. Подозреваемый установлен, задержан и уже дал признательные показания. 12 ноября он подошел к девочке на улице, завязал разговор и уговорил пойти к нему домой. Там он надругался над ребенком и задушил его, а ночью спрятал тело в земле недалеко от своего дома.

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что 40-летний «Осип» в общей сложности 19 лет провел за решеткой. В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. Наказание отбывал в ИК-47 г. Каменск – Уральский. В его послужном списке – грабеж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой.

Жители Асбеста потрясены преступлением. В местных интернет-пабликах раздаются призывы вернуть смертную казнь или отдать подозреваемого родителям девочки. Некоторые надеются на «тюремную справедливость». Другие призывают чаще объяснять детям, что ходить куда-то с незнакомыми или малознакомыми людьми – нельзя.

Асбест, Екатеринбург, Елена Владимирова

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