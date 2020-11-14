В Асбесте полиция и волонтеры вторые сутки ищут пропавшую 11-летнюю девочку (ФОТО)

В Асбесте более 120 человек вторые сутки ищут пропавшую 11-летнюю Полину Сковородченко. Девочка ушла из дома погулять 12 ноября днем и до сих пор не вернулась. Всех, кто видел ребенка, просят сообщить в правоохранительные органы, либо в поисковый отряд.

11-летняя Полина Сковородченко, по данным полиции, ушла из дома 12 ноября в 14:30 и домой не вернулась. С вечера того же дня родители и другие родственники самостоятельно пытались найти ребенка, но не смогли и обратились в ОВД Асбеста. «После заявления матери личный состав территориального отдела полиции был поднят по сигналу тревоги. В поисковой операции в розыске ребенка участвуют порядка 110 человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий и 15 волонтеров. Вместе с ними обследуют местность 2 кинолога со служебными собаками Фридерик и Джаклин, ориентированными на поиски людей, – сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых. – К розыску школьницы привлечены водители семи городских служб такси, которым выдана ориентировка с её фотографией и приметами. Так как пятиклассница находится на очном обучении, в утреннее время сотрудниками ПДН опрошены все ее одноклассники, для установления возможного местонахождение».



Горелых добавил, что в Камышлове полицейские проверили, не находится ли ребенок у бабушки, но ее там не оказалось. Сестра Полины помогла полицейским зайти в аккаунт девочки «ВКонтакте», чтобы понять , с кем ребенок общается. Изъяты и изучаются записи с видеокамер, расположенных на авто и жд вокзалах. Семья считается благополучной. В школе и девочка и её родители характеризуются

положительно», – рассказал Валерий Горелых.

В момент пропажи девочка была одета в куртку розового цвета, белую вязанную шапку, серые утепленные штаны, белые ботинки на шнуровке. Приметы несовершеннолетней – рост 150 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, ниже плеч, нос прямой, брови густые, прямые, губы средние, ушные раковины прилегающие, глаза карие, на лице под левым глазом шрам 1,5 см, с правой стороны над верхней губой имеется родинка.

Если вы видели подростка или владеете информацией, где может находиться Сковородченко Полина, сообщите об этом по телефонам МО МВД России «Асбестовский» 8(34365)2-04-02, 8(34365) 2-03-27, 02, 112 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД Росси по Свердловской области: 8(343)3587161. Также можно сообщить в поисковый отряд «Прорыв» по телефону 89000440220.

Асбест, Анастасия Истомина

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