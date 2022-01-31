Асбестовскому педофилу-убийце дали пожизненное

Свердловский областной суд огласил приговор асбестовскому педофилу Артему Осипову, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. Суд проходил в закрытом режиме.

Прокурор требовал дать Осипову пожизненное – ранее он уже был судим. Помимо собственно растления девочки и ее убийства (ч.2 п.п.в, к ст.105 УК РФ), педофил также был признан виновным в склонении к употреблению наркотиков и изготовлении порнографии с несовершеннолетними. «По совокупности преступлений Осипову было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован сторонами.

Напомним, 40-летний Осипов, будучи под действием наркотиков, встретил на улице 11-летнюю девочку, которая продавала газеты. Он заманил ребенка в свою квартиру, изнасиловал школьницу, а после, чтобы скрыть следы преступления, задушил ее, напомнили в пресс-службе СКР по региону. Тело он спрятал в кустах неподалеку от дома.

Подозреваемый показал как прятал тело девочки

Пропавшую девочку искали родственники, волонтеры, участники поисковых отрядов, правоохранители. В том числе отрабатывали ранее судимых – так и был найден главный подозреваемый. «Им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления гражданин, известный в определённых кругах по прозвищу «Осип». В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года. Наказание отбывал в ИК-47 Каменска-Уральского, – рассказал руководитель пресс-службs ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – В его «послужном списке» грабёж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой. За колючей проволокой, в общей сложности, он провёл 19 лет. После выхода из тюрьмы трудился в местной ритуальной фирме. Подозреваемый сам указал место в кустах за жилой многоэтажкой, где ночью спрятал обнажённое тело ребёнка. Под прессом неопровержимых улик, добытых в ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве».

Екатеринбург, Елена Сычева

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