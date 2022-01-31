Сегодня огласят приговор педофилу из Асбеста

Сегодня в Свердловском областном суде будет оглашен приговор 40-летнему рецидивисту по кличке Осип, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки.

Суд проходил в закрытом режиме. Прокуратура потребовала для подсудимого пожизненного заключения. Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин рассказал, что в тот день обвиняемый был в наркотическом опьянении. Преступник заманил девочку к себе домой и надругался над ней. Все это он снимал на камеру мобильного телефона для изготовления порнографии. По делу проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрические, медико-криминалистические, химическая, молекулярно-генетические, культурологические и фотопортретная судебные экспертизы.

Как уже сообщал «Новый День», 11-летняя жительница Асбеста Полина пропала 12 ноября 2020 года. Она ушла гулять и не вернулась. В течение двух суток Полину искали полицейские, волонтеры и кинологи с собаками, ее нашли мертвой.

Жители Асбеста были потрясены преступлением. В местных интернет-пабликах призывали вернуть смертную казнь или отдать подозреваемого родителям девочки. Некоторые понадеялись на «тюремную справедливость». Другие призывали чаще объяснять детям, что ходить куда-то с незнакомыми или малознакомыми людьми – нельзя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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