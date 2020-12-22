Бабушкина: мы готовы рассмотреть предложения по кандидатурам новых членов правительства

Спикер заксо Людмила Бабушкина выразила готовность вместе с коллегами рассмотреть все предложенные губернатором кандидатуры на посты, которые требуют согласования с депутатами.

Разговор об этом зашел на брифинге в перерыве пленарного заседания, в связи с кадровыми перестановками в областном правительстве – в частности, уходом главы минфина Галины Кулаченко и первого замгубернатора Алексея Орлова.

Спикер напомнила, что согласно Уставу области, заксобрание утверждает кандидатуры на пост министра финансов, главы МУГИСО, министра соцполитики и первого замгубернатора. Последний раз эта процедура прошла осенью 2017 года, после губернаторских выборов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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