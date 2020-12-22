Возвращение зрителей не помогло: «Автомобилист» проиграл домашний матч «Трактору» (ФОТО)

В Екатеринбург после паузы в чемпионате КХЛ вернулся большой хоккей – и даже со зрителями. Но увы, «Автомобилист» снова не смог порадовать своих болельщиков. Команда Билла Питерса уступила челябинскому «Трактору» со счетом 2:3. Из последних 12 матчей екатеринбургский клуб проиграл 11.

Стартовый период уральского дерби «Автомобилист» провел активнее, почти в три раза перебросав челябинцев. Но первым счет открыл все-таки «Трактор», воспользовавшись удалением хозяев. На 16-й минуте Алексей Бывальцев набросил на пятачок, но шайба влетела в створ ворот Якуба Коваржа.

Во второй двадцатиминутке «Автомобилист» продолжал удаляться, а «Трактор» – реализовывать большинство. На 32-й минуте отличился Виталий Кравцов, забив второй гол челябинцев. Спустя пару минут хозяева организовали успешную атаку, и Станислав Бочаров ненадолго сократил отставание в счете. Но перед перерывом Ник Бэйлин снова наказал «Автомобилист» за очередной штраф, и на табло загорелись цифры 1:3 в пользу челябинцев. Таким образом, все три шайбы «Трактор» забросил в большинстве.

В третьем периоде гости ушли в глухую оборону, и «Автомобилист», как ни пытался, не смог пробить ворота Ивана Федотова. Лишь за 7 секунд до окончания основного времени игры, после долгого штурма зоны «Трактора» с шестым полевым, екатеринбуржцы вымучили гол. Шайбу забросил Андрей Обидин. Но на спасение матча времени уже не осталось.

«К сожалению, сегодня все решила игра в неравных составах. Нам не удалось использовать моменты в большинстве, пропустили шайбы в меньшинстве. В конце не смогли дожать, поэтому такой результат», – сказал после матча главный тренер ХК «Автомобилист» Билл Питерс. Он также отметил, что несмотря на поражение, видит позитивные изменения в игре команды.

«Я бы отметил изменения при игре «5 на 5». Мы смотрелись достаточно неплохо. Да, не сложилась игра в меньшинстве, но многие удаления были заработаны в зоне атаки за выброс шайбы, за затяжку времени, за шесть человек на льду. Конечно, стоило лучше сыграть в меньшинстве, но в игре «5 на 5» мы смотрелись неплохо», – прокомментировал канадский специалист.

«Автомобилист» остается на шестой строчке в Восточной конференции чемпионата КХЛ. До Нового года екатеринбургский клуб сыграет еще три домашних матча: 24 декабря с уфимским «Салаватом Юлаевым», 26 декабря с нижнекамским «Нефтехимиком» и 28 декабря с хабаровским «Амуром».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Мухина

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