«Автомобилист» на домашнем льду обыграл «Салавата Юлаева»

«Автомобилист» одержал победу над принципиальным соперником из Уфы. Сегодня в Екатеринбурге состоялся матч против «Салавата Юлаева», который завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

«Автомобилист» мог открыть счет еще в первом периоде, но на 7-й минуте Алексей Макеев не реализовал штрафной бросок. В итоге инициатива перешла к «Салавату» и Маркус Гранлунд распечатал ворота Якуба Коваржа. Но еще до перерыва екатеринбуржцы сумели отыграться, разыграв численное большинство – шайбу забросил Георгий Белоусов.

На исходе второго периода гости увеличили отрыв, благодаря дублю Гранлунда. Обе команды продолжали активно атаковать и уже на 53-й минуте «Автомобилист» все-таки добился гола – на этот раз отличился Станислав Бочаров. На кураже хозяева почти сразу забросили третью и победную шайбу, ее автором стал Павел Куликов.

После победы екатеринбургский клуб вернулся на шестую строчку Восточной конференции. До нового года «Автомобилист» проведет еще две домашние игры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 24.12.20

Конфеты, мороженое и пиво: что теперь Свердловская область экспортирует в Китай. / 23-летнему рецидивисту дали шесть лет строгача за гоп-стоп. / Свердловские экологи отчитались о работе в 2020-м: тонны обезвреженных отходов, ликвидированные свалки и экопросвещение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»