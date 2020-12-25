Патриарх Кирилл возвел епископа Евгения в сан митрополита

Сегодня, 25 декабря, глава Екатеринбургской митрополии епископ Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возведен в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию в домовом храме Патриаршей резиденции Данилова монастыря города Москвы.

«Ты избран на очень почетную и важную кафедру Русской Православной Церкви. Уральский регион имеет особое значение в жизни страны и в жизни нашей Церкви. Это непростой регион, церковная жизнь тоже непростая: разные люди, с разным отношением к Церкви, с разной степенью воцерковленности и вообще невоцерковленные... Поэтому тебе предстоит и пастырская работа с верными чадами, и вдумчивое и очень целенаправленное взаимодействие с людьми, которые либо, будучи крещеными, совершенно не воцерковлены, либо вообще никак не связаны с Церковью», – напутствовал владыку Евгения Патриарх.

Напомним, 8 декабря Священный Синод постановил назначить митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским епископа Бронницкого Евгения (Кульберга), викария Святейшего патриарха Московского и всея Руси, с освобождением его от должности наместника Донского мужского монастыря с сохранением за ним должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен главой Татарстанской митрополии «с выражением благодарности за понесенные архипастырские труды».

12 декабря владыка Евгений провел в Храме-на-Крови первый молебен в новом статусе, а затем ответил на вопросы журналистов.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 25.12.20

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