Епархия: люди в Среднеуральском монастыре подавлены. Им будет оказана духовная помощь

В Екатеринбургской епархии глубоко обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории Среднеуральского женского монастыря.

«Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии. Им нужна духовная помощь. Также на территории СУЖМ находятся болеющие, инвалиды, дети. Сейчас на территорию захваченного монастыря направляется представитель епархии – руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко с сестрами милосердия. Отец Евгений пообщается с насельницами монастыря, изучит ситуацию, связанную с с социальным служением и оказанием помощи тем, кто в ней нуждается. Вся необходимая помощь будет оказана», – сообщили в пресс-службе епархии.

Как уже писал «Новый День», сегодня ночью в Среднеуральский женский монастырь прибыл ОМОН. Бывший схиигумен Сергий Романов был задержан. Также бойцы вынесли из монастыря несколько сейфов (это видно на записях, размещенных в паблике монастыря).

Утром стало известно, что в отношении Сергия возбуждено уголовное дело о склонении к совершению самоубийства. Во время одной из проповедей он обращался к своим сторонникам с вопросом, готовы ли они умереть за Россию.

Отметим, в СК Романову разрешили записать короткое обращение к пастве, в котором он призвал их просто молиться и заверил, что «у него все хорошо».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.12.20

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