Вынесен приговор тагильчанину, который стрелял по банкам и убил ребенка

Свердловский облсуд сегодня вынес приговор Александру Борисову, чья пьяная забава с оружием стоила жизни семилетнему мальчику. Стрелка приговорили к 9 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, приговор в законную силу не вступил. «Суд счел, что Борисов осознавал характер и опасность своих действий, фактически руководя действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей. Смягчающим обстоятельством стало наличие у осужденного на иждивении несовершеннолетнего ребенка», – сообщили в пресс-службе облсуда. Кроме того, осужденный должен выплатить родителям убитого им мальчика по 1 миллиону рублей, пока что он выплатил только 30 тысяч.

Напомним, трагедия произошла в августе 2019-го. Мужчина стрелял из пневматической винтовки по жестяным банкам неподалеку от места, где играли дети, Борисов попал в голову ребенку. Примечательно, что место ЧП мужчина не покинул, даже когда туда прибежала мама раненого мальчика. По словам женщины, она даже предположить не могла, что такое могло случиться – среди бела дня в людном месте получить ранение в голову. «Ребенок лежит. У него дырка в голове, кровь бежит. И Александр Борисов был здесь же, успокаивал меня, мол, все будет хорошо. И в это же время пил пиво. У него была полторашка в руках. Я и не поняла, что стрелок – это он», – рассказывала женщина. Несколько месяцев мальчик провел в коме, спасти его не удалось. В ходе судебного процесса адвокат Борисова стал настаивать, что смертельный выстрел произвел не его клиент, а гулявший вместе с ним подросток.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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