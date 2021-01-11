В Свердловской области от коронавируса скончались еще 17 человек

За последние сутки в Свердловской области от коронавируса скончались еще 17 человек, таким образом, по официальной информации, инфекция унесла жизни 1700 уральцев. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, подтвердилось заражение 384 человек за сутки, по этому показателю регион на седьмом месте по стране. Общее число заболевших в области за все время пандемии – 62 900 человек.

Как ранее сообщал «Новый День», за новогодние каникулы от коронавируса умерли 156 свердловчан. В Екатеринбурге в скорую ежедневно поступало 300-350 звонков от людей с симптомами коронавируса. Аналогичных данных по области нет, однако диагноз за каникулы подтвердили у 3536 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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