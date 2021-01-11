Студентам УрФУ отменят дистант в феврале

Студенты УрФУ вернутся с дистанта к привычному формату обучения 15 февраля при условии, что этому будет способствовать эпидемиологическая ситуация в регионе. Информация опубликована в телеграмм-канале вуза.

Сейчас у студентов идет сессия, они сдают экзамены дистанционно. После этого у них начнутся каникулы, которые продлятся две недели. Напомним, УрФУ перевел обучающихся на дистант 2 ноября.

Как уже сообщил «Новый День», с 11 января вышли с дистанта свердловские школьники всех возрастов. В связи с этим во всех образовательных учреждениях области проведена генеральная уборка и дезинфекция. Обрабатаны помещения, мебель и учебные пособия. В школах по-прежнему будут действовать санитарно-эпидемиологические требования – разведение потоков учеников, измерение температуры на входе, обязательное наличие антисептиков и рециркуляторов воздуха. По указу губернатора за готовность школ к приему учеников отвечают лично главы муниципалитетов.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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