Креков о коронавирусе: «Праздники прошли достаточно спокойно, даже хорошо»

Вице-губернатор Павел Креков на сегодня брифинге рассказал, как на первом в этом году заседании оперштаба оценили обстановку с коронавирусом по итогам новогодних каникул. «Как прошли праздники. Они прошли достаточно спокойно, по многим параметрам даже хорошо. К этим параметрам, в первую очередь, я отношу занятость коечного фонда, работу станций скорой медицинской помощи, службы 122, они работали в спокойном плановом режиме», – прокомментировал Креков.

По словам чиновника, сократилось также время ожидания неотложной помощи, число инфекционных вызовов в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Предприятия в основном не работали, поэтому не было новых коронавирусных очагов. В ближайшее время оперштаб ждет роста показателей в коронавирусной статистике, так как коллективы вышли на работу, а дети пошли в школу, кроме того, могут обращаться к медикам те, кто откладывал это из-за праздников. Однако власти настроены позитивно, вскоре будет решаться вопрос об открытии учреждений дополнительного образования и ссузов. Также Креков отметил, что впервые за последние месяцы массово коечный фонд перепрофилируется в сторону плановой медпомощи – уже в нормальный режим работы вернули 800 коек, планируется еще 400-500 коек вернуть.

«Новый День» напоминает, какой была статистика в новогодние каникулы. В Екатеринбурге в этот период в среднем в скорую обращались 2300 раз в день. При этом 300-350 были связаны с коронавирусом. В целом по области в праздники Covid-19 диагностировали у 3 536 человек. Умерли 156 человек. В регионе в 2020 году трижды фиксировали 18 смертей в день – это максимальный показатель ежедневной смертности. С начала 2021 года такой показатель отмечался уже семь раз.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

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